Soldati che rubano galline da un pollaio. È quanto si vede in una scena ripresa “di nascosto”, da dietro la finestra, da alcuni cittadini in un villaggio ucraino. La scena, secondo Ukraine Now che ha diffuso il video, mostra militari di Mosca impegnati in “saccheggi generalizzati”. In effetti le fasce indossate dai militari, di colore bianco, indicherebbero proprio soldati russi, nello specifico quelli impegnati attorno a Kiev e sul fronte meridionale.

Video Telegram/Ukraine Now