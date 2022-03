Sono 54.230 i nuovi di casi di Sars-CoV-2 diagnosticati nelle ultime 24 ore. Si tratta dell’ennesimo aumento nell’ultima settimana rispetto allo stesso giorno della precedente, ancora intorno al 30%. Lo scorso giovedì infatti i casi erano stati 41.500. La circolazione virale ha quindi invertito il proprio andamento, anche se per il momento non ha avuto alcun impatto sugli ospedali. Anche oggi infatti il saldo ingressi-uscite dai reparti ordinari e dalle terapie intensive è negativo, con 161 posti letto in meno occupati in area medica e 18 in rianimazione, dove si sono registrati 48 ingressi. Le diagnosi odierne sono frutto di 453.341 tamponi processati, di cui 347.617 test rapidi con un’incidenza del 12%.

Il confronto lunedì-giovedì di questa e della scorsa settimana certifica il rialzo dei casi, passati da 142.541 a 184.987 con un numero simile di tamponi (circa 1,6 milioni). Calano anche i decessi – da 839 a 606 – e gli ingressi in terapia intensiva, passati da 205 a 176, mentre rallenta lo svuotamento dei reparti con un calo di 414 posti letto occupati. Negli stessi 4 giorni della scorsa settimana erano stati 1.269. Ad oggi risultano quindi 8.414 ricoverati in area medica e 545 in terapia intensiva.

Dall’inizio della pandemia sono 13.214.498 i casi accertati di Sars-CoV-2. In 12.086.850 sono guariti o sono stati dimessi, mentre il conteggio dei decessi è salito a 156.493. Gli attualmente positivi sono 971.155, di cui 962.196 si trovano in isolamento domiciliare. La regione con il maggior incremento quotidiano di diagnosi è il Lazio con 6.136 casi, seguito da Lombardia (5.813), Sicilia (5.528) e Campania (5.233). Più di 2mila casi anche in Puglia (4.713), Veneto (4.613), Toscana (4.134), Calabria (2.599), Emilia-Romagna (2.577) e Piemonte (2.244).