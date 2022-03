Il gruppo Amazon ha annunciato di aver interrotto la spedizione dei prodotti ai clienti con sede in Russia e di aver bloccato l’accesso al suo servizio Prime video nel paese. Martedì scorso la società aveva comunicato lo stop alla vendita di servizi di cloud nel paese. “Abbiamo sospeso la spedizione di prodotti e non accetteremo più nuovi clienti Aws con sede in Russia e Bielorussia e venditori di terze parti Amazon”, ha affermato la società nel blog. “Stiamo inoltre sospendendo l’accesso a Prime Video per i clienti con sede in Russia e non prenderemo più ordini per New World, che è l’unico videogioco che vendiamo direttamente in Russia”. La Russia non è peraltro un mercato di particolare importanza per l’azienda di Seattle.

La comunicazione del colosso dell’ e-commerce segue i tanti disimpegni di aziende Usa annunciate nelle ultime ore. Mc Donald’s ha annunciato la chiusura temporanea dei suoi 850 punti di ristorazione nel paese. Stessa decisione per Starbucks, Coca Cola e Pepsi. Anche Shopify ha sospende le sue operazioni in Russia e in Bielorussia.