Dopo la paura per la centrale di Zaporizhzhia attaccata cinque giorni fa, l’allarme per il “possibile rilascio di sostanze radioattive” torna a riguardare il reattore di Chernobyl dove il 26 aprile 1986, quando l’Ucraina era ancora Unione Sovietica, una serie di errori portò a incidente disastroso che ancora oggi viene ricordato come un incubo per le perdite di vite nell’immediato e nel corso del tempo e per l’inquinamento ambientale. L’operatore nucleare ucraino Energoatom, l’azienda di Stato ucraina che si occupa della gestione delle quattro centrali nucleari sul territorio ucraino, afferma che Chernobyl è senza energia elettrica e questo impedisce potenzialmente il raffreddamento del combustibile nucleare esaurito, il che potrebbe portare al rilascio di sostanze radioattive. “Nessun impatto critico sulla sicurezza” assicura l’Aiea, l’Agenzia internazionale per l’energia atomica che questa mattina aveva informato di aver perso “i contatti di controllo” ovvero di non aver “il contatto remoto di trasmissione dati con i sistemi di salvaguardia”.

L’interruzione di corrente alla centrale di Chernobyl “causerà a breve il blocco dei sistemi di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del combustibile nucleare, rendendo imminenti la fuoriuscita di radiazioni” ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri ucraino Dmitry Kuleba il quale ha invitato la comunità internazionale a chiedere urgentemente alla Russia di cessare il fuoco e consentire alle unità di riparare l’unica rete elettrica che alimenta la centrale nucleare. “I generatori diesel di riserva hanno una capacità di 48 ore per alimentare la centrale nucleare di Chernobyl. Successivamente, i sistemi di raffreddamento dell’impianto di stoccaggio del combustibile nucleare esaurito si fermeranno, rendendo imminenti le perdite di radiazioni. La barbara guerra di Putin mette in pericolo l’intera Europa. Bisogna fermarlo immediatamente!”.

Ma sul punto l’Aiea ha rassicurato. Il carico termico della piscina di stoccaggio del combustibile esaurito e il volume dell’acqua di raffreddamento presso la centrale nucleare di Chernobyl sono sufficienti “per un’efficace rimozione del calore senza necessità di alimentazione elettrica” si legge in un tweet dell’Agenzia. Lo sviluppo della situazione “viola un pilastro fondamentale della sicurezza” sul fatto che debba esserci “la garanzia di un’alimentazione ininterrotta“. L’Aiea fa presente di esser stata informata dalle autorità ucraine dell’interruzione di elettricità.

La centrale di Chernobyl quindi sarebbe “completamente ferma” a causa dell’offensiva russa. Le forze russe, secondo gli operatori della centrale, hanno scollegato l’impianto nucleare dalla rete. Da Mosca invece arrivano rassicurazioni sul punto. La portavoce del ministero degli esteri, Maria Zakharova, in una conferenza stampa, secondo quanto riporta l’agenzia di stato Tass, ha detto: “Avendo una industria nucleare sviluppata, la Russia è pienamente consapevole dei potenziali rischi alle infrastrutture nucleari e sta facendo il massimo per assicurare l’adeguata sicurezza degli impianti nucleari dell’Ucraina“. Zakharova ha anche precisato che le forze armate di Mosca hanno preso il controllo di alcune centrali ucraine (Chernobyl e Zaporizhzhia) “esclusivamente per evitare che i nazionalisti ucraini e altre formazioni terroristiche così come mercenari stranieri possano avvantaggiarsi della situazione creatasi nel paese per organizzare provocazioni nucleari, e questi rischi esistono davvero”.

Eventuali anomalie comunque possono essere rilevate dal sistema di monitoraggio che è continuo. I dati vengono inviati alla piattaforma di controllo europeo che li mette in asse con quelli degli altri Paesi. Nei giorni scorsi era stato il premier inglese, Boris Johnson, a intervenire sul tema dopo l’attacco alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: Volodymyr Zelensky era terrorizzato, e a ragione. Ricordiamo cosa accadde con Chernobyl. Oggi il rischio di un incidente nucleare è evidente, purtroppo. Sono preoccupato. Come fermare qualcosa di così distruttivo? La risposta purtroppo non è semplice. Ma serve subito l’Onu e l’agenzia dell’atomo Aiea a protezione delle centrali nucleari ucraine. Perché, con un altro attacco come quello dell’altra notte, la sicurezza e la salute di tutta Europa saranno davvero a rischio”. Quattro giorni fa invece il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, in conferenza stampa si era detto “pronto ad andare a Chernobyl”, facendo presente che lo avrebbe fatto non appena possibile “perché non si può ignorare la richiesta di assistenza arrivata da Kiev”.

“Le informazioni sono recenti e stiamo approfondendo la situazione. Nessuno può avere interesse a un incidente che avrebbe effetti catastrofici alla centrale di Chernobyl” ha detto il portavoce del ministero dell’Ambiente tedesco, Christoper Stolzenberg, rispondendo a una domanda sull’interruzione della corrente al reattore nucleare, nel corso della conferenza stampa di governo a Berlino. “Non ci risulta che vi sia una fuoriuscita di radioattività. Abbiamo però appreso solo dai media che si stato interrotto il flusso di elettricità. E stiamo cercando di avere informazioni di prima mano, come del resto gli enti competenti a riguardo. Credo che presto si saprà di più”.