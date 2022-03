Calano rispetto e ieri, ma sono comunque in aumento rispetto alle settimane precedenti i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono infatti 48.483 le persone risultate positive al Covid dopo gli ultimi test effettuati, circa 12mila in meno rispetto alle 60.191 della giornata precedente. Il tutto a fronte di 433.961 tamponi processati, in calo rispetto ai 531.194 di ieri, ai quali corrisponde un calo del tasso di positività dall’11,4% registrato ieri all’11,2%. Le vittime sono invece 156, un numero inferiore rispetto alle 184 di ieri.

Il numero dei guariti giornalieri rimane comunque più alto rispetto a quello dei nuovi positivi. Sono infatti 59.258 le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore, con il numero degli attualmente positivi che continua a calare attestandosi a quota 1.001.922. Di conseguenza, diminuisce anche la pressione sulle strutture ospedaliere italiane. Sono 563 le persone ricoverate attualmente in terapia intensiva, in calo di 29 e con 43 ingressi in un giorno, mentre negli altri reparti Covid i posti letto occupati scendono di 201, attestandosi a 8.575.

L’innalzamento della curva dei contagi è però evidente se si confrontano i dati di oggi con quelli di mercoledì scorso, quando i nuovi positivi erano stati 36.429. Con gli oltre 48mila di oggi, quindi, si nota un aumento di oltre il 30% in soli 7 giorni. Stabili gli ingressi in terapia intensiva (43 contro 40), mentre il calo dei ricoveri è molto meno importante: oggi sono stati 201 i posti letto liberati, mentre mercoledì scorso erano 502.