“I combattimenti stanno andando avanti proprio ora, in questo secondo. In questo momento a Bucha, Irpin, Gostomel, si combatte. Ogni casa, ogni strada, ogni checkpoint resisterà fino alla morte se sarà necessario“. A dirlo è il sindaco di Kiev ed ex pugile Vitaly Klitschko. “Nessuno vuole morire ma se è necessario, difenderemo prima i nostri figli e le nostre famiglie”.