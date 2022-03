Sono diversi i filmati che ritraggono il momento in cui un jet russo viene abbattuto dalla contraerea ucraina. Il fatto è accaduto nei pressi di Kharkiv: “Intorno alle 18:15 – si legge in una nota – un caccia nemico è stato abbattuto da un sistema missilistico antiaereo portatile della Guardia nazionale ucraina nell’area Haz. Il pilota del veicolo nemico non è riuscito a eiettarsi ed è morto sul posto. L’aereo si è schiantato vicino a Kulinichi“.