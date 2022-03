“Siamo sopravvissuti a una notte che avrebbe potuto cancellare la storia dell’Ucraina e dell’Europa“. Così, il presidente dell’Ucraina condanna l’attacco russo alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. “Da sola l’esplosione – continua Zelensky – poteva essere come sei Chernobyl”. E poi l’appello al popolo russo: “Come e’ possibile? Nel 1986 abbiamo lottato insieme contro le conseguenze del disastro di Chernobyl. Come si puo’ dimenticare?. Se vi ricordate, non potete rimanere in silenzio”. “Sono necessarie – conclude il presidente – sanzioni immediate contro la Russia e necessaria la chiusura immediata dei cieli sull’Ucraina”