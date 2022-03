Pochi giorni fa l’anniversario della morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, del carabiniere Vittorio Iacovacci e dell’autista Mustafa Milambo. Ora quattro nuovi arresti, di altrettanti presunti criminali. Lo riferisce Africarivista.it, precisando che gli uomini sono stati fermati lo scorso 23 febbraio nel villaggio di Kabaya, Munigi, nel territorio di Nyiragongo. Uno degli arrestati, di nome André Murwanashaka, inoltre, avrebbe ammesso di aver preso parte all’imboscata costata la vita alle tre vittime. Gli accusati sono stati presentati pubblicamente dall’Unità di polizia per la lotta alla criminalità a Goma, capoluogo del Nord-Kivu, nel nord-est della Repubblica democratica del Congo.

Le autorità del Paese avevano già arrestato altre due persone, ma diverse fonti hanno sollevato dubbi sul loro effettivo coinvolgimento, parlando di una messinscena. Sono inoltre indagati due testimoni oculari, entrambi funzionari del Pam – il Programma alimentare mondiale – sui cui veicoli viaggiavano Attanasio e gli altri, per ‘omessa cautela’: secondo l’accusa non hanno messo in campo le tutele necessarie per garantire la sicurezza delle tre vittime.