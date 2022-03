A meno di due mesi dalle elezioni presidenziali, un mezzo pasticcio rischia di imbarazzare il Rassemblement National, il partito nazionalista francese. Il quotidiano Liberation, infatti, racconta come la forza politica di Marine Le Pen abbia fatto ritirare un opuscolo elettorale in cui la candidata all’Eliseo appare in una foto al fianco di Vladimir Putin. Distribuito in queste settimane nelle piazze e nei mercati di Francia, precisa il giornale, l’opuscolo di 8 pagine riassume la vita e le gesta di Marine Le Pen, “avvocatessa dei francesi“, oltre che la sua passione per i gatti. Nella rubrica intitolata “Una donna di Convinzione”, la leader del Rassemblement National – che in passato ricevette finanziamenti da banche russe – appare al fianco di Vladimir Putin, in posa ufficiale, mentre si stringono la mano, durante un incontro nel 2017.

Una foto che alla luce degli ultimi eventi risulta di grande imbarazzo per Le Pen, che come praticamente tutti i candidati alla presidenza ha denunciato chiaramente l’aggressione russa dell’Ucraina. Dalla direzione del Rassemblement National, è stato dato ordine a tutti i consiglieri provinciali di gettare tutti gli opuscoli non ancora distribuiti, migliaia, secondo Libération, sul totale di 1,2 milioni di copie stampate. Il motivo evocato dal partito, però, non sarebbe la foto con Putin, ma un refuso ortografico. Un refuso che i giornalisti di Libération dicono però di non aver individuato. La portavoce Caroline Parmentier dà all’agenzia tedesca Dpa un’altra versione: “E’ stata una iniziativa isolata di un deputato, le brochure continuano a essere distribuite ovunque”.