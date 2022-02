Lunghe code di viaggiatori si sono formate oggi alle casse di molte stazioni della metropolitana di Mosca a causa del blocco dei pagamenti con i sistemi digitali Apple Pay e PayPal normalmente utilizzati da molti viaggiatori. Gli utenti si sono trovati nell’impossibilità di usare tali sistemi, bloccati perché gestiti dalla banca Vtb, che è una di quelle colpite dalle sanzioni internazionali. Moltissimi pendolari hanno quindi dovuto mettersi in fila agli sportelli per acquistare i biglietti. La metropolitana è il sistema più efficiente di trasporto nella capitale russa ed è utilizzata da milioni di viaggiatori.

Apple Pay and Google Pay no longer work on #Moscow‘s metro system | EMPR #russiaukrainewar pic.twitter.com/Ju91E4WbAW

— Euromaidan PR (@EuromaidanPR) February 28, 2022