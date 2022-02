Andriy Khlyvnyuk, cantante leader del gruppo hip-hop BoomBox molto popolare in patria e con oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube, si è arruolato per difendere Kiev dall’invasione russa. Su Instagram ha pubblicato un breve video in cui viene ritratto in piazza Sofia, fucile in braccio e mimetica, mentre canta una canzone popolare.