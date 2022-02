“Il M5s è favorevole a iniziative umanitarie e dà la massima disponibilità all’accoglienza dei rifugiati”. Così Giuseppe Conte parlando con i giornalisti. Conte ha poi detto di aver parlato oggi con il presidente del Consiglio, Mario Draghi, per un piano straordinario europeo di sostegno energetico e sulla necessità “in Italia di un piano straordinario per un investimento massiccio nelle energie rinnovabili, non dobbiamo guardare indietro, ad esempio alle centrali a carbone”.