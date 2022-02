Un incidente mortale si è verificato verso le 12.45 in via Rigosa, periferia di Bologna, a seguito della chiusura della strada dove pochi minuti prima un mezzo pesante aveva urtato e danneggiato un cavalcavia autostradale. La vittima è un motociclista di 36 anni. Da una prima ricostruzione, procedeva in via Rigosa diretto verso la via Emilia quando, probabilmente per evitare di finire contro le auto ferme in coda per la chiusura del tratto dove era avvenuto l’altro incidente, ha sbandato finendo nel fossato. All’arrivo dei soccorritori, per l’uomo non c’era più nulla da fare. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale. Nel video, invece, la dinamica dell’incidente ripresa da un automobilista.

Video Twitter/mazzetta