Nuove proteste contro la guerra in Ucraina a San Pietroburgo, in Russia. La polizia ha sgomberato e identificato i manifestanti che chiedevano la pace e manifestavano contro l’intervento militare di Putin. Solo oggi sono oltre 900 le persone fermate durante le proteste che si sono tenute in 44 città in tutta la Russia, da Mosca alla Siberia. Dall’inizio del conflitto le persone arrestate dalla polizia russa alle manifestazioni per la pace sono in tutto 4552. Lo riporta il sito indipendente OVD-Infogruppo che si occupa della tutela dei diritti umani in Russia.