Putin ha ordinato l’allerta del sistema difensivo nucleare russo. La “forza deterrente” dell’esercito russo, messa in allerta da Putin, include una componente nucleare. “Ordino al ministro della Difesa e al capo di stato maggiore – ha detto Putin – di mettere in allerta speciale le forze di deterrenza dell’esercito russo“. “I paesi occidentali non sono solo ostili al nostro paese nella sfera economica – ha aggiunto – intendo sanzioni illegittime. Gli alti funzionari dei principali paesi della Nato consentono anche dichiarazioni aggressive contro il nostro paese”.