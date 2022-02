Centinaia di persone hanno riempito piazza Santi Apostoli a Roma per la manifestazione organizzata dalla Cgil in favore della pace e per chiedere l’immediato cessate il fuoco in Ucraina. Al presidio, oltre ai segretari di Cgil Maurizio Landini, di Cisl Luigi Sbarra e Ivana Veronese della Uil, erano presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e quello del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. ”Il popolo della pace è tornato a scendere in piazza in tutta Italia” – ha detto Gianfranco Pagliarulo, presidente Anpi. L’iniziativa, iniziata intorno alle 10:30, si è conclusa poco dopo mezzogiorno sulle note di Give Peace e chance dei Beatles