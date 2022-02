Da San Pietroburgo a Novosibirsk, fino a Mosca. Centinaia di cittadini russi sono scesi in piazza per protestare contro l’intervento militare in Ucraina nella serata di giovedì 24 febbraio. Le strade di San Pietroburgo si sono riempite, così come quelle di altre 38 città della Russia. Durante le manifestazioni, secondo il sito di opposizione Ovd-Info, almeno 500 persone sono state fermate dalla polizia. I manifestanti hanno urlato slogano come “no alla guerra”, “vergogna!” e “l’Ucraina non è il nostro nemico”.

Video Twitter/Niko Vorobyov e Сергей Бойко