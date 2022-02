“Cari ucraini e cari cittadini di Kiev. Quello che la Russia ha fatto è una grande tragedia. Non solo per l’Ucraina, questa è una tragedia per l’intera Europa. Ma sono convinto che sopravvivremo. Staremo in piedi e saremo in grado di mostrare la nostra forza e il nostro spirito”. Lo dice il sindaco di Kiev Vitali Klitschko in un video-messaggio. Accanto a lui il fratello, Wladimir (Volodymyr) Klitschko, ex campione di pesi massimi che ha invitato “tutti i partner internazionali” a “osservare questa tragedia” e questa “guerra insensata che non avrà vincitori, ma vinti”. “Dobbiamo rimanere uniti contro quest’aggressione, contro l’aggressione russa”, ha aggiunto il fratello del primo cittadino.