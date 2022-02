Guilherme Smith, Cristian Daniel Dal Bello Fagundes conosciuto come Cristian e Juninho (Leovigildo Júnior Reis Rodrigues) giocatori brasiliani in forza allo Zorya Lunhansk e avversari della Roma nei gironi della Conference League, hanno lanciato un appello tramite i social per chiedere aiuto al governo brasiliano per uscire dall’Ucraina. I tre, infatti, sono bloccati nel Paese mentre la Russia sta invadendo l’Ucraina. Come loro anche i giocatori brasiliani dello Shakhtar Donetsk e della Dinamo Kiev, insieme a mogli e figli, hanno mandato un videomessaggio girato nella hall di un albergo a Kiev dove si sono ritrovati dopo l’avanzata russa e la chiusura dell’aeroporto della Capitale. La speranza è quella che le autorità brasiliane li aiuti a rientrare a casa visto che “le frontiere sono chiuse e lo spazio aereo è chiuso”.

A prendere parte a questo secondo filmato Marlon, Vitao, Ismaily, Dodo, Vinicius Tobias, Marcos Antonio, Maycon, Alan Patrick, David Neres, Tete, Pedrinho, Fernando e Junior Moraes oltre a Vitinho della Dinamo Kiev.