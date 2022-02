Colpi di mortaio sono esplosi nei pressi dell’area dove si trovava il ministro dell’Interno ucraino Denys Monastyrsky, in visita al fronte nell’est del Paese. Come si vede nel video, vicino al villaggio di Novo Lugansk, in Donbass, è stata sparata una serie di colpi, tanto da un lato del fronte quanto dall’altro. Non si segnalano feriti.