Allarme rosso nel Regno Unito. Il Met Office, il servizio meteorologico nazionale del Regno Unito, ha diffuso l’allerta massima per le condizioni meteo, quella cioè che segnala pericoli concreti per la vita delle persone che si avventurano all’aperto, a causa della tempesta Eunice che si sta abbattendo sulle coste sud-occidentali del paese e sulle aree tra Cornovaglia e Galles. Colpite anche altre regioni britanniche, inclusa l’area di Londra, per la prima volta dopo 11 anni.

Sull’Isola di Wight è stato registrato un vento record. Le violenta raffica ha raggiunto i 195 chilometri orari: è la più violenta mai registrata in Inghilterra da quando esistono gli attuali strumenti di calcolo. In Scozia si è arrivati in anni passati anche oltre i 200 all’ora a livello del mare e vicino ai 300 sulle cime della Highlands. Segnalate anche nevicate sia in Scozia che in Inghilterra settentrionale.

Arrivata nel Regno Unito dopo la bufera Dudley degli scorsi giorni, che aveva lasciato migliaia di edifici al buio in Scozia e provocato 5 morti, per la BBC la tempesta Eunice è l’evento atmosferico più minaccioso degli ultimi 30 anni nel Regno Unito.

Milioni di cittadini sono stati invitati a restare in casa fra le 10 (ora locale) e il pomeriggio, quando i fenomeni atmosferici dovrebbero diventare meno intensi. Le direttive riguardano tutte le aree geografiche colpite da Eunice, Londra compresa, in cui oggi sono chiusi luoghi pubblici e attrazioni turistiche (tra cui il London Eye). In Galles sono state sospese anche le attività scolastiche e la circolazione dei trasporti pubblici e dei treni.

Al momento, Eunice ha tolto l’energia elettrica a migliaia di abitazioni e attività commerciali, soprattutto nelle aree meridionali dell’Inghilterra e in Galles. Nella giornata di ieri raffiche di vento hanno colpito anche nei Paesi bassi, con picchi di 100 km/h: un poliziotto è rimasto ferito da un tetto che si è staccato da un edificio commerciale a Duiven. Il maltempo ha causato ritardi anche nell’aeroporto Schiphol di Amsterdam e cancellazioni di alcuni collegamenti ferroviari.