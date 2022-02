L’Aula del Senato ha votato a favore dell’insindacabilità a Carlo Giovanardi per il procedimento aperto dal Tribunale di Modena nel 2020 sul cosiddetto caso White List con 113 voti favorevoli, 90 contrari e 8 astenuti. Hanno annunciato voto contrario Pd, LeU e M5s. L’assemblea ha dunque accolto la proposta della Giunta per le immunità parlamentari che chiedeva di considerare le dichiarazioni del senatore opinioni espresse nell’esercizio della funzione parlamentare, che ricadono nell’ipotesi dell’articolo 68 primo comma della Costituzione.

Il caso – Il tribunale di Modena il 17 novembre 2020 ha chiesto il giudizio immediato per l’ex parlamentare: era accusato di presunte pressioni, esercitate nel 2016, su alcuni funzionari della prefettura e del gruppo interforze che dovevano decidere sulla white list, la lista delle imprese autorizzate a lavorare negli appalti pubblici per la ricostruzione post terremoto in Emilia. In particolare Giovanardi era accusato di aver posto in essere una serie di attività volte a ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro, la revoca dell’esclusione dalla cosiddetta white list. La Bianchini S.r.l è l’impresa di Augusto Bianchini, costruttore modenese condannato in appello nel processo Aemilia a nove anni per concorso esterno in associazione mafiosa (il figlio Alessandro, invece, ha avuto un anno e otto mesi). Come ricostruisce la relazione della giunta, “la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena ha imputato l’onorevole Giovanardi per rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale, per aver posto in essere una serie di attività volte ad ottenere, a favore delle imprese Bianchini Costruzioni S.r.l. e IOS di Bianchini Alessandro e altri, la revoca dell’esclusione dalla cosiddetta white list – e cioè l’elenco degli imprenditori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, rilevante nel contesto dei pubblici appalti – operata dal Prefetto, con nuovo inserimento e ripristino delle facoltà previste per le imprese iscritte”.

La difesa di Giovanardi – Ieri 15 febbraio, la Giunta delle immunità parlamentari aveva approvato la relazione del senatore leghista Simone Pillon. “Hanno riconosciuto”, aveva dichiarato Giovanardi, “che il lavoro da me svolto sulla materia con interrogazioni ed interpellanze, interventi in Aula, in Commissione Giustizia ed in Commissione Antimafia rientra nell’ambito della legittima, ed io aggiungo doverosa, attività di un rappresentante del popolo che criticava decisioni sbagliate della Prefettura di Modena che hanno portato alla perdita di centinaia di posti di lavoro ed al fallimento di Aziende del territorio, di cui è stato dimostrata successivamente la totale estraneità a collusioni mafiose. Ribadisco quello che ho più volte sostenuto in Senato e sul territorio e cioè che i cittadini e gli imprenditori devono temere e combattere mafie, camorra e ndrangheta e non aver paura dello Stato che combatte questi fenomeni criminali”.

Pd, M5s e Leu contrari – In Aula, al momento delle dichiarazioni di voto, ha parlato il senatore Pietro Grasso (Misto-Leu): ha dichiarato che i reati contestati, tra cui violazione del segreto d’ufficio e minacce, non abbiano alcun legame funzionale con l’esercizio dell’attività parlamentare. Mentre Agnese Gallicchio (M5s) ha riferito che l’ipotesi di insindacabilità delle opinioni non possa essere estesa alle condotte. Infine Anna Rossomando (Pd) ha affermato che la garanzia costituzionale sia applicabile solo all’ipotesi di oltraggio e che non spetti alla Giunta modificare i capi di imputazione o stabilire se le condotte contestate sussistano o no.