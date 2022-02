Dopo aver affermato di non essere stato nel vicolo Pio di Siena dove fu trovato il corpo di David Rossi, il capo comunicazione di Mps precipitato dalla finestra del suo ufficio, il pm Antonino Nastasi in audizione davanti alla Commissione di inchiesta sulla morte di Rossi si è riconosciuto in una foto che lo ritrae proprio in quel vicolo la sera del 6 marzo 2013. Come ultimo atto dell’audizione fiume di giovedì 10 febbraio, il deputato M5s Luca Migliorino, ha chiesto di nuovo al magistrato se fosse mai stato in quel vicolo. “No benché dal verbale della polizia scientifica che inizia 22.50 si faccia riferimento sia a me che al dottor Natalini, io ricordo nitidamente di non essere entrato in quel vicolo”, ha risposto Nastasi. Migliorino quindi, dopo aver chiesto come fosse vestito quella sera, gli ha mostrato una foto. “Si sono io – ha detto quindi Nastasi – Allora probabilmente mi sono affacciato e sono andato via. Evidentemente non ricordavo la circostanza, può capitare dopo nove anni, non ho problemi a dire che quello sono io evidentemente ricordavo male può capitare”.

Durante l’audizione il pm Nastasi ha chiarito una circostanza emersa i primi di dicembre, in un’altra seduta dei lavori della commissione: il colonnello dei carabinieri Pasquale Aglieco lo ha accusato di aver risposto a una chiamata della parlamentare Daniela Santanchè sul telefono di David Rossi, ma il pubblico ministero ha smentito il fatto. Nastasi ha presentato i tabulati telefonici che testimoniano come a quella chiamata delle 21.59 del 6 marzo 2013 non rispose assolutamente nessuno.