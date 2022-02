Dopo aver completato intorno alle 13.30 il tunnel parallelo, i soccorritori sono riusciti a raggiungere Ryan, il bimbo di 5 anni caduto martedì scorso in un pozzo di 32 metri nel borgo di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Marocco. Secondo i media marocchini, un’équipe medica specializzata in rianimazione è entrata nel tunnel come parte della squadra di soccorso del piccolo. Intorno alle 18 è arrivato l’annuncio dell’ingegnere Mourad Al Jazouli, direttore delle operazioni di soccorso, sulle condizioni del piccolo: “Ryan è vivo, lo tireremo fuori oggi“. Notizia confermata anche dall’emittente televisiva araba Al Jazeera.

Riguardo alle sue condizioni di salute, invece, nulla trapela dai soccorritori. Sabato mattina era stato il padre, dopo aver avuto la possibilità di avere un contatto, anche se a distanza, con il figlio, ad alimentare le speranze sulle sue condizioni: “Gli ho parlato via radio, ho sentito il suo respiro, respira a fatica, ma è vivo“.

1 /8 Marocco, si continua a scavare per salvare il bambino caduto in un pozzo

In queste ore la vera urgenza dei soccorritori è trovare il modo più sicuro per estrarre Ryan, viste le precarie condizioni di sicurezza del tunnel che è stato scavato per raggiungerlo. Poiché il bambino si trova in un foro troppo piccolo perché i soccorritori possano raggiungerlo, infatti, è stato scavato un nuovo tunnel orizzontale, con il costante rischio di crolli legati al suolo instabile. Sul posto sono stati schierati un elicottero medico della Royal Gendarmerie e personale medico specializzato in rianimazione, ha spiegato una fonte governativa all’agenzia maroccina Map. Negli ultimi giorni i soccorritori hanno utilizzato una corda per portare ossigeno e acqua al bambino nei giorni scorsi, nonché una telecamera per monitorarlo.

Articolo in aggiornamento