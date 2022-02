“È la fine della pandemia? Se guardo i ricoveri dei bambini negli ospedali pediatrici non sono ottimista. È presto per un ‘liberi tutti’“. A dirlo, ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo, su La7, è stata l’immunologa Antonella Viola, che ha analizzato i dati epidemiologici in Italia. “Certo, assistiamo a una diminuzione di contagi, ma soprattutto di ricoveri in area medica e nelle terapie intensive – ha aggiunto – però dobbiamo prestare massima attenzione alle nuove varianti. Spesso le nostre previsione su questo virus si sono rivelate velleitarie”.

Video La7