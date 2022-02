La curva dei contagi continua la sua discesa e segna 43mila positivi in meno rispetto a sette giorni fa. Mentre gli ospedali cominciano finalmente a veder calare stabilmente i posti letto occupati da pazienti Covid. Sono 112.691 i nuovi casi individuati in Italia giovedì 3 febbraio, frutto di 915.337 tamponi antigenici e molecolari processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività resta stabile rispetto a ieri, al 12,3%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 414 morti in un giorno. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 19.324: ovvero 226 in meno rispetto a mercoledì. Calano anche i posti letto occupati in terapia intensiva: -67 il saldo tra entrate e uscite, che fa scendere il totale a 1.457, in una giornata da 95 nuovi ingressi.

Il confronto con la settimana scorsa rende ancora più evidente come l’Italia abbia superato ormai il picco di Omicron. Tra lunedì e giovedì scorso, quando già i contagi erano i cali, furono registrati 591.113 casi. Negli ultimi 4 giorni invece i positivi individuati sono 422.542, quindi 168mila in meno. Un decremento del 28,5%. Impressionante anche il confronto sull’andamento dei ricoverati in area medica: la scorsa settimana arrivati a giovedì il saldo diceva +226. Da lunedì ad oggi invece si assiste a una netta discesa: -293. Anche i pazienti Covid che arrivano in terapia intensiva sono in calo: 418 negli ultimi 4 giorni, contro i 480 di lunedì-giovedì scorso. Il decremento è del 12,9%.

Purtroppo invece si trova ancora sul plateau, quindi è stabile, la curva dei decessi. Questa settimana il ministero della Salute ha comunicato già 1.585 morti. Tra lunedì e giovedì scorso erano stati 1.636. Si comincia a notare un leggerissimo decremento, che è auspicabile diventi più marcato a partire dalla metà della prossima settimana. Tra i 414 decessi comunicati oggi, peraltro, la Sicilia ne comunica 37 che sono relativi al periodo tra il 15 gennaio e il 2 febbraio, mentre la Campania segnala che 22 morti sono risalgono a un periodo compreso tra il 3 e il 31 gennaio.

Dall’inizio della pandemia sono 11.348.701 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. I morti sono invece 147.734. Gli attualmente positivi sono 2.328.230, in calo di 79.396 nelle ultime 24 ore. I dimessi e i guariti sono infine 8.872.737 con un incremento di 191.938 rispetto a ieri.