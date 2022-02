Fiumi in secca a Torino, dopo due mesi di siccità assoluta in quasi tutto il Piemonte. Nel Po, all’altezza dei centralissimi Murazzi, si sono formate delle isole di terra. Un aspetto così si era visto solo durante le estati calde, ma l’assenza di pioggia da oltre 50 giorni ha portato la siccità anche in inverno