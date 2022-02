Tentato colpo di Stato in Guinea–Bissau. Nella capitale dello stato africano, Bissau, c’è stata una sparatoria vicino alla sede del governo. Per il presidente – intervenuto in conferenza stampa – si tratta di un tentativo di colpo di Stato fallito. Umaro Sissoko Embalò ha anche detto che nella sparatoria ci sono stati diversi morti e che alcune persone coinvolte sono state arrestate. “Gli aggressori avrebbero potuto parlarmi prima di questi sanguinosi eventi che hanno gravemente ferito molti e provocato morti”, ha detto, senza indicare chiaramente chi c’è stato dietro ai disordini. Embalo ha inoltre affermato che il fallito golpe era legato alle decisioni prese “in particolare per combattere il traffico di droga e la corruzione”.

Uomini pesantemente armati hanno circondato il Palazzo del Governo, dove si crede ci fosse una riunione di gabinetto con il presidente, Umaro Sissoco Embalò, e il primo ministro, Nuno Gomes Nabiam. Il Palazzo del Governo è ubicato ai margini della capitale, vicino all’aeroporto. Le persone presenti hanno abbandonato l’area, i mercati del posto hanno cessato le proprie attività e le banche sono state chiuse, mentre veicoli militari con soldati passavano lungo le strade.

La Guinea-Bissau, ex colonia portoghese, ha visto quattro colpi di Stato dalla sua indipendenza nel 1974, il più recente dei quali nel 2012. Lo scorso 14 ottobre il generale delle forze armate, Biague Na Ntam, ha affermato che membri dell’esercito stavano preparando un golpe mentre il presidente era in Brasile per un viaggio di lavoro. Soldati avevano offerto tangenti ad altri militari “per sovvertire l’ordinamento costituzionale istituito”, ha dichiarato il generale.