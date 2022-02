Oltre 57mila casi in meno rispetto a sette giorni fa, mentre diminuiscono anche i nuovi ingressi in terapia intensiva e prosegue a sua volta il calo dei ricoverati. La curva della pandemia continua a mostrare cauti segni di miglioramento, anche se nel frattempo resta elevato il numero dei decessi giornalieri. Sono 133.142 i nuovi casi da Covid individuati in Italia martedì primo febbraio, frutto di 1.246.987 tamponi molecolari e antigenici processati nelle ultime 24 ore. Il tasso di positività si abbassa ancora al 10,7%. Il bollettino del ministero della Salute comunica altri 427 morti. Cala invece il numero dei posti letto occupati da pazienti Covid in terapia intensiva: 35 in meno nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono stati 107 e in rianimazione in totale ci sono ancora 1.549 positivi. Diminuisce anche il numero dei ricoverati nei reparti di area medica: 40 in meno rispetto a lunedì, con il totale che scende a 19.873.

Il confronto con martedì scorso dice che si è passati in sette giorni da 190.514 positivi rintracciati con 1.421.545 test ad appunto 133.142 casi (seppure con circa 175mila tamponi in meno). Una settimana fa i ricoverati crescevano in 24 ore di 175 unità, mentre oggi si registra una flessione. Così come martedì scorso i nuovi ingressi in terapia intensiva erano 131, ovvero 24 in più rispetto alle ultime 24 ore. Cala leggermente, ma resta alto, il numero dei decessi: 469 contro i 427 odierni.

Il numero dei morti inserito giornalmente nel bollettino del ministero della Salute è viziato però delle comunicazioni tardive delle Regioni: oggi, ad esempio, la Sicilia ha comunicato 43 decessi relativi a un periodo compreso tra il 28 e il 31 gennaio. La Campania ha aggiunto 36 morti che risalgono al periodo tra il 6 e il 29 gennaio. Anche l’Abruzzo (1) e l’Umbria (5) hanno comunicato decessi che in realtà sono avventi nei giorni scorsi.

Dall’inizio della pandemia sono 11.116.422 gli italiani contagiati dal Covid, secondo i dati del ministero della Salute. Gli attualmente positivi sono 2.476.514, in calo di 116.092 nelle ultime 24 ore, mentre i morti sono 146.925. I dimessi e i guariti sono invece 8.492.983, con un incremento di 248.971 rispetto a lunedì.