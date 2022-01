Silvio Berlusconi si trova all’ospedale San Raffaele di Milano per dei controlli di routine. Nei giorni scorsi il leader di Forza Italia è andato diverse volte nella struttura per monitorare il proprio stato di salute. Secondo quanto riferito dall’agenzia Ansa è ricoverato da giovedì scorso, 20 gennaio. Al momento non si sa quando lascerà la struttura. L’ex premier si trova come sempre nel padiglione Diamante, dove è già stato in occasione dei ricoveri per il Covid dello scorso anno e per l’operazione al cuore del 2016. Davanti all’ingresso sono parcheggiate la sua auto e quella della scorta, oltre ad una macchina dei Carabinieri.

Nelle scorse ore l’ex presidente del Consiglio aveva annunciato la sua resa nella corsa al Quirinale, dopo aver disertato il vertice telematico del centrodestra. Ha spiegato la sua decisione in una nota, letta ad alta voce dalla senatrice Licia Ronzulli, collegata via zoom con gli altri leader della coalizione.