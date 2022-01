Per il presidente serbo Aleksandar Vucic, Novak Djokovic “può tornare a testa alta nel suo Paese e guardando tutti negli occhi”. Dopo il decreto di espulsione del campione dall’Australia, Vucic ha detto di aver parlato con il tennista e di avergli detto che tutti lo aspettano in Serbia, tutti attendono che torni nel suo Paese dove è sempre il benvenuto. “Lo hanno maltrattato pensando di umiliarlo, ma in realtà hanno umiliato loro stessi”, ha detto il presidente serbo.