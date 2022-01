“Per una battuta ironica è uscita una tempesta. Mi spiace ma non lo ho contratto volontariamente il Covid e non sono stato a contatto con un positivo”. Così Marco Melandri, su Instagram, fa retromarcia nel tentativo di placare le polemiche scatenate dopo aver raccontato in un’intervista di essersi fatto infettare apposta per avere il green pass senza vaccino. “Scherzando dissi – prosegue l’ex pilota nel suo post -‘se sarò positivo sarà per necessità così avrò il Green Pass”