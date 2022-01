I grandi elettori che sceglieranno il nuovo presidente della Repubblica saranno 1009. La presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, infatti, ha proclamato senatore Fabio Porta, eletto nella circoscrizione Esteri nelle liste del Pd. Porta prende il posto di Adriano Cario, che fa parte del Maie, il Movimento italiani all’estero guidato dal sottosegretario agli Esteri Ricardo Merlo. Cario era stato decaduto dopo alcune perizie ed inchieste su presunti brogli elettorali avvenuti nell’ambito dell’elezione nel seggio America Meridionale. Soddisfazione viene espressa da Luciano Vecchi, responsabile del Partito Democratico per gli Italiani nel Mondo. “Si attribuisce così il seggio senatoriale per l’America Meridionale a chi lo aveva effettivamente conquistato (il Partito Democratico) e sono stati sanzionati i brogli e il malaffare che avevano pesantemente inquinato il libero voto dei nostri concittadini. Non sempre era accaduto in passato. Un grande ringraziamento – continua l’esponente dem – va al gruppo del Pd al Senato che si è battuto per affermare la legalità”.

Mentre nei consigli regionali si stanno votando i delegati di Regioni e Province autonome, per completare l’assemblea manca solo l’elezione suppletiva, in programma domenica prossima, per il seggio Roma 1 (Centro e Trionfale) lasciato da Roberto Gualtieri, nel frattempo diventato sindaco di Roma. I candidati nel seggio uninominale sono Cecilia D’Elia (centrosinistra), Simonetta Matone (centrodestra), Valerio Casini (Italia Viva), Beatrice Gamberini (Potere al Popolo) e Lorenzo Vanni (lista Il N-“Uovo mondo” – Io per tutti tutti per noi).