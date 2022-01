“Se può fare piacere, anche la Campania da oggi può dire che va tutto bene, è tutto aperto, il Covid è un raffreddore e se volete posso anche giurarvi di aver visto il presidente Draghi camminare sulle acque del Tevere“. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che si è espresso in maniera fortemente critica rispetto alle dichiarazioni del presidente del Consiglio Mario Draghi ieri in conferenza stampa e dopo la riapertura delle scuole in Campania per effetto della sentenza del Tar. “La mia sensazione – ha spiegato De Luca – è che siamo chiamati tutti a dire, da qui all’elezione del Presidente della Repubblica, che in Italia va tutto bene, che l’economia è aperta, le scuole sono aperte e viviamo nel migliore dei mondi possibili. Io penso che la lettura della situazione dell’Italia debba essere meno pacificata e un po’ più ragionevole”