La polizia australiana a Melbourne usa spray al peperoncino per disperdere i sostenitori del tennista serbo Novak Djokovic fuori dagli uffici del suo team legale mentre un’auto lascia l’edificio, dopo che il campione di tennis all’inizio della giornataè riuscito a vincere con i suoi legali una battaglia in tribunale per la revoca della cancellazione del suo visto per motivi sanitari Covid, visto che non è vaccinato contro il virus. Il giudice ne ha ordinato il suo rilascio.