Chiusura inaspettata della conferenza stampa della famiglia di Novak Djokovic a Belgrado dopo quanto accaduto per partecipare al torneo degli Australian Open. Al fratello del campione serbo, infatti, è stato chiesto se fosse vero che il 16 dicembre il tennista fosse “risultato positivo e sapesse di essere positivo al Covid”. “Sì, l’intero processo era pubblico e tutti i documenti sono pubblici e legali”, ha risposto Djordje. Una giornalista, poi, ha chiesto: “Era a un evento il 17 dicembre?”. Djordje ha accennato un sorriso e non ha risposto: “Ok, questa la stampa è stata aggiornata, grazie per la vostra attenzione”.