È giorno di ritorno in classe per i primi studenti in diverse città d’Italia, tra tamponi, defezioni legate al Covid e incertezza per il picco di casi nel Paese, come in altre parti d’Europa. Ma mentre i ragazzi tornano in presenza tra i banchi, continua il botta e risposta tra il governo, che esclude il ricorso alla Dad, e i presidi, sostenuti da diversi esponenti della comunità scientifica, ma anche da genitori e personale Ata che hanno dato il proprio appoggio a questo nuovo fronte comune chiedendo un periodo di lezioni a distanza per la paura di focolai diffusi che mettano a rischio lo svolgimento delle lezioni e la conclusione dei programmi scolastici. E anche Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Covid, Francesco Paolo Figliuolo, ammette: “Due settimane di Dad sarebbero molto importanti”.

Si torna in classe, ma si rischiano metà delle classi in Dad in 10 giorni

Molti istituti usufruiranno del ponte dell’epifania per spostare di qualche giorno in avanti il ritorno a scuola, fissato per il 10 gennaio, ma per altri ragazzi oggi è il giorno della ripresa delle lezioni. A Milano, il Tito Livio ha optato per una ripartenza in Dad, almeno per oggi e domani, mentre il liceo classico Manzoni ha confermato le lezioni in presenza. Per cercare di rientrare in classe senza creare affollamenti, si è fatto ricorso a ingressi scaglionati, anche se tanti giovani saranno già costretti a casa per essere risultati positivi o a causa di isolamenti preventivi dopo contatti stretti. Senza dimenticare che per molti studenti e insegnanti, i timori più grandi sono legati non tanto alla presenza all’interno delle classi, ma ai viaggi sui mezzi pubblici in orari di punta, quando il distanziamento è del tutto annullato.

Da una proiezione di Tuttoscuola del numero di classi che potrebbero superare i limiti massimi di alunni contagiati previsti dal Governo, emerge che tra dieci giorni 200mila classi (più di una su due), dalla scuola dell’infanzia alle superiori, rischiano di dover interrompere la didattica in presenza. Secondo la rivista specializzata, “occorre fare i conti con i crescenti contagi che stanno coinvolgendo alunni e personale scolastico, nonostante la chiusura delle scuole per le vacanze natalizie. E le regole stesse fissate dal decreto del governo portano a stimare che dopo pochi giorni di applicazione la maggior parte delle classi si ritroveranno in Dad. Sul milione e 406 mila casi positivi registrati alla vigilia dell’Epifania, stime attendibili individuano in circa 300mila gli alunni contagiati. Si può calcolare che, in rapporto all’intera popolazione scolastica, siano circa 35mila i bambini della scuola dell’infanzia infettati, 95mila quelli della scuola primaria, 65mila gli alunni della scuola secondaria di I grado e 105mila studenti delle superiori”. Una redistribuzione che farebbe realizzare la previsione della rivista.

Fronte comune tra presidi, genitori e personale Ata: “Posticipare il rientro”

I dirigenti scolastici rimangono fermi sulle loro posizioni e chiedono all’esecutivo un ripensamento che permetta agli istituti di riprogrammare il rientro in presenza di almeno due settimane, quando la situazione sanitaria potrebbe essere migliore di adesso. “Il governo non si è consultato con noi. Abbiamo incontrato il ministro il 4 gennaio e in quell’occasione io ho ritenuto opportuno dirgli che sarebbe stato meglio rimandare di qualche settimana il rientro in presenza”, ha dichiarato Antonello Giannelli, presidente dell’Associazione nazionale presidi, su Radio Cusano Campus. “In quelle due settimane si potrebbe alzare la percentuale di alunni vaccinati, si potrebbe organizzare la distribuzione di mascherine Ffp2 e avviare sul territorio una campagna di testing degna di questo nome. Il nostro sistema sanitario non è in grado di assicurare il tracciamento nei tempi previsti, soprattutto con tutti questi contagi. Se stiamo 2-3 settimane in dad non succede nulla, c’è una demonizzazione della dad che è senza senso. Capisco che il governo abbia la sola preoccupazione delle persone che per lavorare hanno bisogno di lasciare i figli a qualcuno. La scuola viene considerata solo un servizio sociale, tutto il resto è contorno e marginale. La scuola ha anche questa funzione, ma non può ridursi solo a questo”. E torna a spingere affinché le mascherine Ffp2 diventino obbligatorie in tutte le classi: “Nelle nuove regole c’è scritto che se alle superiori ci sono un paio di alunni positivi si rimane in presenza ma con la mascherina Ffp2, la mia proposta è di utilizzarle in modo generalizzato“.

I presidi campani lanciano l’allarme sulle defezioni. Francesco De Rosa, presidente regionale per la Campania dell’Associazione nazionale presidi (Anp) dichiara che “i dati aggiornati a ieri parlano di circa il 5% dei docenti in questo momento in quarantena o in malattia o non vaccinati e almeno il 3-4% degli allievi positivi al Covid. Considerato che fino al 10 gennaio la situazione dei contagi sicuramente peggiorerà, rischiamo di partire a singhiozzo. Ecco perché la nostra posizione è che sarebbe opportuno fare 2 o 3 settimane di didattica a distanza per superare il picco dei contagi”.

Mentre in una scuola di Roma, lunedì si conteranno almeno 100 assenti: oltre 70 ragazzi e una decina di docenti, a Sondrio hanno riaperto regolarmente tutti gli istituti e c’è qualche preoccupazione per l’altissimo numero di insegnanti assenti. Nel giorno della ripresa delle lezioni, è infatti di 239 persone la quota di personale scolastico che ha presentato un regolare certificato di malattia. “Si tratta, nella quasi totalità dei casi, di insegnanti positivi al Covid o in quarantena – dice il provveditore della provincia di Sondrio, Fabio Molinari – A questi si aggiungono poi i 23 docenti che sono stati sospesi perché non vaccinati. Per il mio ufficio, e per tutte le scuole interessate, inizia ora una difficile ricerca di supplenze e un’attività di riorganizzazione attraverso sostituzioni e variazioni che speriamo non compromettano eccessivamente gli orari scolastici”.

Il consigliere di Figliuolo: “Due settimane di Dad sarebbero molto importanti”

Anche la scienza si schiera dalla parte dei presidi. Compreso Guido Rasi, consulente del Commissario per l’emergenza Covid, che ospite ad Agorà su Rai3 ha dichiarato: “Per me due settimane di dad sarebbero molto importanti, perché se oggi siamo a 200mila casi, per lo più sottostimati, immaginiamo tra una settimana cosa vedremo. Se non facciamo due settimane adesso poi dovremo fare una cosa frammentata nei prossimi tre mesi”.

Più duro Nino Cartabellotta, il presidente della Fondazione Gimbe, che a Rtl 102.5 ha affermato che “non si può continuare con lo slogan ‘niente Dad, scuola sicura’ perché questo di fatto non è possibile in un momento di circolazione di un virus che raddoppia i casi ogni due giorni. È evidente che quello che stanno chiedendo i presidi, ovvero utilizzare queste due settimane per potenziare la vaccinazione, è ragionevole. Però due settimane di Dad senza nessun intervento di incremento delle coperture vaccinali in queste fasce d’età può lasciare il tempo che trova. È evidente che con questa circolazione virale sarà molto difficile mantenere le classi in presenza”.

Nessun passo indietro del governo, il ministro Bianchi: “Si rientra regolarmente”

“Nessun ripensamento sul ritorno a scuola in presenza“, ha detto senza fare passi indietro il ministro dell’istruzione, Patrizio Bianchi, a margine delle celebrazioni dell’anniversario della nascita della bandiera Tricolore a Reggio Emilia. Il ministro è stato categorico sull’appello firmato dai presidi: “Siamo molto attenti a voci che ci arrivano dal Paese, ma anche dalle tante voci che ci dicono che la scuola debba restare in presenza”, ha detto. E ha poi voluto aggiungere che tutte le decisioni sono state prese dopo un’attenta analisi e ascoltando tutti i punti di vista: “Abbiamo approvato un dispositivo equilibrato e graduato, raccogliendo tutte le esigenze per avere una scuola in presenza e in sicurezza. Abbiamo fatto tutto ciò che dovevamo fare – ha continuato – I ragazzi delle classi superiori sono in gran parte vaccinati. Appena abbiamo avuto la disponibilità da parte delle autorità europee, abbiamo vaccinato i bambini. I nostri ragazzi sono per tre quarti coperti a livello vaccinale. E stiamo continuando a vaccinare, perché questa è la strada”.

Il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in un’intervista al Corriere della Sera ha ribadito che “il governo ha preso una decisione chiara, riprenderemo il 10 gennaio con le nuove regole che garantiranno maggiore sicurezza”. L’obiettivo, rimarca il sottosegretario, è “garantire la scuola in presenza” e “a quello continuiamo ad attenerci”. Sulla scuola “è stata fatta un’attenta valutazione, con un lungo confronto, sono state prodotte linee guida che consentiranno la ripresa della scuola in sicurezza. È verosimile che questa variante Omicron che aumenterà ancora i casi rappresenti il canto del cigno della pandemia, credo che siamo alle battute finali. La pandemia si trasformerà presto in endemia”, ha aggiunto invece il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, a Radio Cusano Campus.