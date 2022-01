“Questa sera il popolo No Tav, si è dato appuntamento ai presidi di San Didero e dei Mulini per festeggiare il capodanno insieme in perfetto stile No Tav. Fuochi d’artificio, cori e battiture hanno accompagnato la serata, e la reazione delle forze dell’ordine non si è fatta aspettare: al presidio dei Mulini, hanno iniziato sin da subito un fitto lancio di lacrimogeni provocando anche un incendio, che i No Tav hanno immediatamente provveduto a spegnere”.

E’ il post comparso su una delle pagine Facebook del movimento che si oppone alla Torino-Lione. Nel messaggio si legge che il 2022 è stato “accolto alla moda No Tav con l’augurio di un nuovo anno di lotta e resistenza”.