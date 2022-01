In centinaia a Milano per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con fuochi d’artificio e petardi. La Polizia di Stato sin dalle 22.30 ha fatto defluire le persone dal centro di piazza del Duomo verso i Portici settentrionali e la Galleria e verso quelli meridionali e l’Arengario, per evitare assembramenti sul Sagrato, con un ampio spiegamento di agenti.