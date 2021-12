“FdI ha organizzato questa iniziativa per denunciare quello che sta accadendo in Italia. Una maggioranza sgangherata ha prodotto una manovra sbagliata, basata più su interessi e interventi-marchetta. Quello che è accaduto è scandaloso, per questo oggi FdI invierà al Capo dello Stato una lettera di denuncia per raccontare quanto sta accadendo. Questo documento non è stato discusso alla Camera”. Lo ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, a margine di un presidio contro la legge di Bilancio davanti a Montecitorio nel quale è stato esposto lo striscione ‘Maggioranza frantumata, finanziaria sgangherata’.