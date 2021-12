“Le cifre pubblicate dal ministero della Salute mostrano il continuo aumento del numero dei casi. Ci sono 208mila francesi positivi al Covid. Queste cifre sono da capogiro“. Così, Olivier Véran, il ministro della Salute francese sull’aumento dei casi nel Paese a causa della variante Omicron. E poi un appello ai non vaccinati: “A quelli di voi che stanno guardando e che potrebbero non essere vaccinati, dico questo non come una minaccia, sono un ministro e sono anche un medico, ho empatia per tutte le persone e tratto tutte le persone allo stesso modo senza distinzione, ma lo dico a coloro che non sono vaccinati, ci sono pochissime possibilità che riusciate a superare questo periodo, la circolazione del virus è troppo veloce”.