La Francia è travolta dall’ondata di contagi dovuta alla variante Omicron del coronavirus. Dopo gli oltre 180mila contagi registrati ieri, oggi il Paese fa segnare un nuovo record dall’inizio della pandemia, con 208mila casi in un solo giorno, come annunciato dal ministro della Salute, Olivier Véran, di fronte all’Assemblea Nazionale.

Ma i primati negativi non si registrano solo Oltralpe. Anche la Danimarca, il Paese con il più alto tasso d’infezione del mondo in rapporto alla popolazione, ha registrato numeri mai visti dall’inizio della pandemia. Sono oltre 23mila le persone contagiate nell’ultima giornata su una popolazione totale di meno di 6 milioni di abitanti, contro i 16.164 di lunedì scorso. Il tasso di positività resta comunque stabile, visto l’alto numero di tamponi effettuati in vista delle feste.

Situazione molto grave in Polonia, dove è stato registrato il più alto numero giornaliero di decessi collegati al Covid dallo scorso aprile. Le autorità sanitarie hanno riferito che nelle ultime 24 ore i morti accertati sono stati 794, con 15.571 nuovi contagi. Secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc), solamente il 55,1% della popolazione polacca è immunizzata con due dosi di vaccino e appena il 16% ha ricevuto la terza dose.