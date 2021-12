Prosegue il crollo di casi in Germania, dove settimane fa il cancelliere Olaf Scholz aveva istituito il lockdown per chi non era vaccinato. Il Regno Unito invece valuta di introdurre nuove restrizioni: Boris Johnson potrebbe dare regole più rigide per i ristoranti già a partire dalle prossime ore. Solleva allarme l’Australia, dove è stata raggiunta quota 10mila casi in 24 ore. L’Iran, nel frattempo, ha vietato l’ingresso ai viaggiatori provenienti da Regno Unito, Francia, Norvegia e Danimarca.

GERMANIA – Continuano a calare i casi in Germania, dove i contagiati dall’inizio della pandemia sono oltre sette milioni. I dati riportati dall’Istituto Robert Koch segnalano 13.908 contagi accertati nelle ultime 24 ore e altri 69 decessi, che portano il bollettino a 7.005.289 casi con 110.433 vittime e circa 6.156.500 le persone guarite dopo aver contratto il Covid-19. L’incidenza per 100.000 abitanti su sette giorni è di 222,7 casi, in calo. I casi attivi sono circa 738.400. La discesa, in parte dovuta al numero ridotto di test effettuati nel fine settimana, è iniziata nei giorni scorsi: il 26 dicembre sono stati individuati soltanto 10.100, contro i 22.214 del giorno di Natale, i 35.341 della vigilia e i 44.927 del 23 dicembre. Il governo di Olaf Scholz aveva istituito nelle settimane precedenti una sorta di lockdown per i non vaccinati.

REGNI UNITO – Il governo britannico sta valutando coi propri consulenti scientifici la possibilità di introdurre nuove restrizioni alla luce degli ultimi dati sul Covid che potrebbero mostrare una ulteriore avanzata della variante Omicron. Lo si legge sul sito della Bbc, secondo cui dopo due giorni senza numeri sul coronavirus pubblicati per via della pausa natalizia si teme un nuovo record di contagi. Downing Street ha affermato che non sono state ancora prese decisioni sull’introduzione in Inghilterra di ulteriori misure per controllare la variante Omicron ma in precedenza il premier Boris Johnson aveva affermato che non avrebbe esitato ad agire dopo Natale, se necessario.

Perciò è possibile che Londra possa seguire l’esempio delle altre nazioni del Regno Unito che hanno inasprito le restrizioni anti-Covid a partire dal 26 dicembre, in particolare per quanto riguarda pub e ristoranti.

FRANCIA – È in programma per le prossime ore la riunione del Consiglio di difesa sanitaria, all’Eliseo. Verranno discusse misure aggiuntive per arginare la diffusione del Covid-19, e in particolare della nuova variante Omicron, dopo che la Francia il 24 dicembre ha superato la soglia dei 100mila contagi in un solo giorno. Il governo non sembra prediligere l’ipotesi di prolungare le vacanze scolastiche. L’emittente France Info riporta inoltre che non sarebbe in discussione l’ipotesi di un coprifuoco notturno per la notte di Capodanno. Sul tavolo, invece, l’obbligo di mascherina all’aperto

NEW YORK – Entra in vigore a New York l’obbligo di immunizzazione nelle aziende private: i dipendenti del settore potranno lavorare se presenteranno entro oggi la prova di aver ricevuto almeno una dose di vaccino. I datori di lavoro dovranno verificare lo status delle vaccinazioni dei dipendenti e chi non risulterà in regola sarà multato. Le sanzioni partono da 1.000 dollari. Le nuove norme prevedono anche che chi vuole mangiare all’interno di un ristorante e ha dai 12 anni in su presenti la documentazione della doppia dose di vaccino. Lo stesso vale per le palestre e gli eventi di intrattenimento al chiuso

AUSTRALIA – Preoccupa intanto l’Australia, che ha registrato un record di oltre 10mila casi di coronavirus nelle ultime 24 ore: è la prima volta che questa quota viene superata dall’inizio della pandemia. Hanno contribuito al nuovo record l’elevato numero di contagi negli Stati di Nuovo Galles del Sud (6.324), Victoria (1.999) e Australia del Sud (842). Il laboratorio di patologia di St Vincent a Sydney nel frattempo è di nuovo oggi sotto i riflettori dei media per avere inviato a quasi 1.000 persone risultati sbagliati dei test anti Covid: un totale di 995 persone hanno ricevuto test “negativi”, ma in realtà l’esito dei tamponi deve ancora essere determinato. E arriva la conferma del primo decesso legato alla variante Omicron. Si tratta di un ottantenne con patologie pregresse e che aveva ricevuto due dosi di un vaccino contro il coronavirus. Progressi si registrano invece nella ricerca di un vaccino universale contro Covid-19, a prova di varianti. Alcuni topi sono stati inoculati con proteine di trasporto (carrier proteins) come elementi costitutivi di una nuova generazione di vaccini resistenti a qualsiasi variante di SARS-CoV-2. Lo studio è condotto dai ricercatori del Laboratorio di Immunogenomica del Garvan Institute di Sydney e del Westmead Institute for Medical Research. Viene impiegato un algoritmo che esamina la composizione genetica di un virus e identifica le porzioni stabili di SARS-CoV-2, che sono essenziali per la sua capacità di mutare e sopravvivere. L’algoritmo ha identificato correttamente regioni del virus che evitano l’80% delle mutazioni trovate in Alpha, Beta, Delta e Omicron. Questo suggerisce che tali aree del virus rimangono stabili attraverso tutte le varianti. L’ipotesi di lavoro è che se un vaccino può stimolare anticorpi per attaccare tali proteine, allora può neutralizzare anche qualsiasi mutazione che emerga di Covid-19. I vaccini correnti operano invece in direzione opposta. Identificano le proteine Spike che sono uniche di una particolare variante e quindi disattivano quella variante colpendo la proteina specifica. Ma quando emerge ancora una nuova variante, come Omicron ha ampiamente dimostrato, i vaccini correnti non sono più ottimali, spiega ancora Burnett.

IRAN – Vietato per 15 giorni l’ingresso in Iran ai viaggiatori provenienti da Regno Unito, Francia, Norvegia e Danimarca. Le misure sono state annunciate nelle scorse ore dalla tv di Stato iraniana insieme alla proroga per altre due settimane di analoghe restrizioni per i viaggiatori in arrivo dal Sudafrica e da altri sette Paesi vicini. Chiusi, secondo le notizie riportate anche da al-Arabiya, i confini con la vicina Turchia. L’Iran è il Paese più colpito in Medio Oriente dalla pandemia di coronavirus. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, le autorità hanno confermato più di sei milioni di contagi con oltre 131.000 decessi.