A Milano è corsa al tampone in vista delle feste, una situazione che sta creando lunghe code davanti alle farmacie della città e disagi per chi vuole effettuare un test per il coronavirus. C’è chi deve prendere treni o aerei, chi vuole essere prudente in vista delle feste in famiglia, chi è venuto a contatto con un positivo. Sono diverse le farmacie di Milano che in questi giorni sono prese d’assalto per i tamponi, in molte non ci sono più posti disponibili per effettuarli.