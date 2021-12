L’anno d’oro dello Sport” è stato “una risposta di speranza e di ottimismo offerta al Paese dal mondo sportivo del nostro Paese, Olimpico e Paralimpico. Ed è interessante riflettere su questo perché anche questi successi sportivi hanno smentito un cliché, uno stereotipo diffuso in Europa, duro a morire, quanto infondato, di un popolo, gli italiani, indisciplinato, confondendo con questo l’attitudine alla fantasia, l’attitudine alla creatività, all’inventiva”. A dirlo è stato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia di consegna della bandiera agli atleti italiani in partenza per i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2021. “Quella creatività e quell’inventiva che probabilmente hanno aiutato il nostro Paese, anche il suo mondo sportivo, nelle difficoltà dell’emergenza pandemica a trovare modalità diverse, inconsuete, di allenamento, di concentrazione, di non perdere la forma atletica. Così come è avvenuto in tanti altri versanti della vita del Paese”.