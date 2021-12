Alla conferenza stampa di fine anno “avrei chiesto” a Draghi “che fine ha fatto l’immunità di gregge con la quale hanno confuso gli italiani”. Così Andrea Crisanti intervenuto a Otto e Mezzo su La7. “Gli avrei chiesto ‘ma allora questo green pass impostato così funziona?’ – ha continuato – Perché io penso che questi 36mila casi sono la dimostrazione chiara che la politica sanitaria incentrata sul green pass ha fallito e i vaccini non bastano“. Secondo il virologo la cosa da fare “per evitare il lockdown” è “mettersi per 2-3 settimane tutti quanti la mascherina ffp2 nei trasporti pubblici, nei locali, al cinema al teatro” oltre a “rivedere le capienze dei ristoranti e delle discoteche”. Solo così, ha sottolineato Crisanti, “evitiamo che i contagi aumentino” visto che “non abbiamo ancora visto l’impatto della Omicron in Italia”. Le misure come lo smartworking e lo stesso vaccino, funzionano solo “abbattendo l’indice di trasmissione” e noi, ha concluso, “sappiamo che la cosa che più lo abbatte è la mascherina ffp2”.