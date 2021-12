“Per quanto riguarda i ricoveri in terapia intensiva abbiamo da poco superato la misura fatidica del 10%, mentre per quanto riguarda le terapie ordinarie siamo al 12,3%, per cui dovremmo aspettare i dati di giovedì per capire se passeremo in zona gialla o rimarremo in zona bianca”. Lo ha detto a ‘Buongiorno’, su Sky TG24, il Presidente della Lombardia Attilio Fontana, facendo il punto sulla situazione dei contagi in regione. “È un’altra vita rispetto a un anno fa. Un anno fa eravamo in zona rossa e gli ospedali erano sotto una pressione indicibile, oggi, sia per quanto riguarda i ricoveri in terapia ordinaria che in terapia intensiva, sta crescendo il numero ma è ancora sotto controllo“.