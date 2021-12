“Berlusconi teme di finire come me (per la corsa al Quirinale ndr)? Questa dichiarazione mi ha lasciato indifferente, sono sicuro che non riuscirà a diventare presidente della Repubblica.” Così Romano Prodi a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica di Milano, sulla possibilità che il leader di Forza Italia venga eletto al Colle.

BERLUSCONI AL QUIRINALE? NO, GRAZIE – FIRMA LA PETIZIONE DE IL FATTO QUOTIDIANO