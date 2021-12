si è, nel giorno delloproclamato dai due sindacati, con il dissenso della Cisl. La piazza era già gremita a pochi minuti dall’inizio della manifestazione che si è conclusa con l’intervento dei segretari generali. Bandiere dei sindacati e palloncini colorati di, rosso e blu, i colori delle due organizzazioni dei lavoratori, hanno circondato l’Obelisco Flaminio al centro della piazza. Migliaia i lavoratori e le delegazioni arrivati da tutta Italia, compresi quelli di alcune vertenze aperte, daa Whirlpool, fino aed Elica.

Lo sciopero è stato promosso per protestare contro la manovra del governo Draghi. “Insieme per la giustizia” è lo slogan scelto dalle due sigle per l’agitazione di otto ore. Oltre alla manifestazione nazionale a Roma sono previste iniziative interregionali in altre quattro città: Bari, Cagliari, Milano e Palermo.